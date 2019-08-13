АЕС України за минулу добу виробили 176,81 мільйона кВт-годин електроенергії

Атомні станції України за минулу добу виробили 176,81 мільйона кВт-годин електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 12 серпня, станціями вироблено 176,81 млн кВт-г електроенергії», - йдеться в повідомленні.

13 серпня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків: на енергоблоці №2 Запорізької АЕС 154-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №5 Запорізької АЕС 72-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Рівненської АЕС 81-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №4 Рівненської АЕС 5-а доба середнього планово ремонту, на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 90-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 262-а доба середнього планового ремонту.

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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 840 МВт, РАЕС – 790 МВт, ЮУАЕС – 1 725 МВт, ХАЕС – 980 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.