Тарифи Укрзалізниці базуються на довіднику 1970-х років - Омелян

Ціни, які діють на залізничному транспорті, базуються на тарифному довіднику 70-х років минулого століття.

Про це в інтерв'ю порталу "БізнесЦензор" розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"В Укрзалізниці тарифи базуються на тарифному довіднику сімдесятих років минулого століття. Структури собівартості тарифу досі немає, яка реальна вартість перевезення пасажира – ніхто не готовий порахувати. Порахувати перевезення однієї тонни вантажу ніхто не може", – зазначив Омелян.

Водночас він наголосив, що реальну вартість перевезень може продемонструвати лише приватний бізнес, тому міністр бореться за впровадження приватної тяги на залізниці.

"Подібна картина була в авіації: завжди казали, що вартість квитка нижче $300 на відстані Київ - Берлін – це вбивство компанії, це тариф нижче собівартості. Зараз возять пасажирів за $50, і все чудово", – констатував Омелян.

Читайте також: Укрзалізниця заощадить на закупівлі пального 45 мільйонів

Він додав, що запуск пілотного проєкту з приватною тягою є лише питанням часу.

Як повідомлялося, 13 березня Володимир Омелян заявив, що цього року в Україні в експериментальному режимі запровадять приватну тягу на залізниці. За його словами, серед іншого, це дасть змогу вирішити "застарілі проблеми з перевезенням аграрної продукції".