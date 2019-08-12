Фонд гарантування продав банківських активів майже на 120 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на минулому тижні продав активи 18 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на 119,01 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Протягом минулого тижня (з 05.08.2019 по 09.08.2019) відбувся продаж активів 18 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 119,01 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Із них на суму 42,60 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 75,91 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того, 60,39 тис. грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 12,15 тис. грн — від реалізації дебіторської заборгованості, 302,78 тис. грн — від продажу цінних паперів, корпоративних прав, 125,65 тис. грн приніс продаж інших активів.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулого тижня Фонд гарантування планував продати активи банків, що ліквідуються, на 10,88 млрд грн.

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Протягом поточного тижня (з 12.08.2019 по 16.08.2019) запланований продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 3 978,84 млн грн", - йдеться у повідомленні.

У Фонді гарантування зазначають, що, зокрема на 3,01 млрд грн виставлено права вимоги за кредитами, на суму 71,2 млн грн – нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 729,5 млн грн і цінні папери — за 167,8 млн грн.