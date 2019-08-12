Потрібно покласти край корупції на ОПЗ — Трубаров

У Фонді державного майна стурбовані тим, як керівництво Одеського припортового заводу (ОПЗ) провело конкурс з відбору компанії - партнера для роботи на давальницькій сировині.

Про це повідомив в. о. голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров у Facebook.

"Те, що ОПЗ запустився, це позитив, але те, як керівництво провело конкурс з відбору давальця, викликає багато питань не лише у Фонду державного майна як органу управління, а й у правоохоронців. Компанії, котрі пропонували кращі цінові пропозиції, були проігноровані, і зараз оскаржують результати відбору. Фактично менеджмент ОПЗ скористався недосконалістю процедур корпоративного управління і не повідомив Фонд як орган управління про проведення конкурсу, пропозиції учасників і його результати, або зробив це навмисно задля легалізації непрозорого відбору і надання одній з компаній сумнівної переваги", - заявив Трубаров.

За його словами, ФДМУ двічі звертався до менеджменту підприємства з вимогою надати документи щодо конкурсу, і двічі не отримував відповіді.

"Фонд двічі звертався до менеджменту заводу з вимогою надати документи по конкурсу і двічі отримував відповідь, що то керівництво на лікарняному, то працівники заводу задіяні у підготовці візиту Президента до Одеси (хоча вони не мають до цього жодного відношення), і відповідь дати нікому. Не надало правління ОПЗ інформацію і за рішенням Наглядової ради, яке є обов’язковими до виконання. Я, як керівник Фонду, проти сумнівних конкурсів, договорняків і дерибану", - написав очільник приватизаційного відомства.

Він зазначив, що Одеський припортовий завод підлягає приватизації, а Кабінет міністрів затвердить відібраного інвестиційного радника Pericles Global Advisory, який також має сумніви, що за нинішнього правління ОПЗ вдасться провести якісну підготовку до приватизації.

Трубаров зауважив, що ОПЗ - складне підприємство.

"І не в кожного менеджера вистачає знань і вміння ним (підприємством - ред.) ефективно і прозоро управляти. Тому нормальна практика, коли держава посилює свій вплив на підпорядкованих їй підприємствах, в тому числі, і зміною керівництва, якщо воно не справляється з покладеними обов'язками", - наголосив керівник ФДМУ.

Як повідомляв Укрінформ, 11 серпня перший заступник директора ОПЗ Микола Щуриков на своїй сторінці у Facebook написав, що колектив Одеського припортового заводу перебуває в передстрайковому стані через можливу зміну керівника підприємства.

Раніше, 4 серпня, Одеський припортовий завод відновив виробництво аміаку і карбаміду. Завод отримав природний газ за договором переробки давальницької сировини від компанії "Агро Газ Трейдинг".