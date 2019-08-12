В Україні удвічі збільшився випуск електронних грошей — НБУ

В Україні удвічі збільшився випуск електронних грошей — НБУ

Інфографіка
Укрінформ
За перше півріччя 2019 року в Україні було випущено 85,4 млн грн електронних грошей, більше, ніж удвічі у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку у Facebook.

"В Україні спостерігається стабільний позитивний тренд використання електронних грошей. Так, у першому півріччі 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року відбулося суттєве збільшення: обсягів випущених електронних грошей – до 85,4 млн грн (більше ніж удвічі), обсягів операцій з електронними грошима – до 4,9 млрд грн (більше на 60%), кількості електронних гаманців –до 67,9 млн шт (більше на 20%)", - йдеться у повідомленні НБУ.

Як відомо, електронні гроші — одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами і є грошовим зобов’язанням цієї особи. Максимальна сума електронних грошей, яка може зберігатися на електронному пристрої, становить 4 000 грн за умови, якщо вона не поповнюється; якщо поповнюється – 14 000 грн (сума розрахунків за допомогою такого пристрою не може перевищувати 62 000 грн на рік).

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Випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк. Банк, що здійснює випуск електронних грошей, бере на себе зобов’язання з їх погашення. Користувачем електронних грошей може бути суб’єкт господарювання або фізична особа.

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