В Україні удвічі збільшився випуск електронних грошей — НБУ

За перше півріччя 2019 року в Україні було випущено 85,4 млн грн електронних грошей, більше, ніж удвічі у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку у Facebook.

"В Україні спостерігається стабільний позитивний тренд використання електронних грошей. Так, у першому півріччі 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року відбулося суттєве збільшення: обсягів випущених електронних грошей – до 85,4 млн грн (більше ніж удвічі), обсягів операцій з електронними грошима – до 4,9 млрд грн (більше на 60%), кількості електронних гаманців –до 67,9 млн шт (більше на 20%)", - йдеться у повідомленні НБУ.

Як відомо, електронні гроші — одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами і є грошовим зобов’язанням цієї особи. Максимальна сума електронних грошей, яка може зберігатися на електронному пристрої, становить 4 000 грн за умови, якщо вона не поповнюється; якщо поповнюється – 14 000 грн (сума розрахунків за допомогою такого пристрою не може перевищувати 62 000 грн на рік).

Випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк. Банк, що здійснює випуск електронних грошей, бере на себе зобов’язання з їх погашення. Користувачем електронних грошей може бути суб’єкт господарювання або фізична особа.