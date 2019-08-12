Споживчі ціни у липні знизилися на 0,6% — Держстат

У липні 2019 року споживчі ціни знизилися на 0,6% у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

“Споживчі ціни в липні 2019 р. порівняно із червнем 2019 р. знизилися на 0,6%, з початку року зросли на 3,0%. Базова інфляція в липні 2019 р. порівняно із червнем 2019 р. становила - 0,1%, з початку року – 2,2%”, - йдеться у повідомленні.

Споживчі ціни у липні 2019 року порівняно із червнем 2019 року знизились на 0,6%, втім, порівнюючи з груднем 2018 року, вони зросли на 3,0%, у порівнянні з червнем 2018 року — на 9,1%. За січень-липень 2019 року інфляція на споживчому ринку становила 9,0% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Серед споживчих товарів та послуг у липні 2019 року в порівнянні з груднем 2018 року найбільше подорожчали фрукти (на 34,9%), на другому місці за цим показником —послуги залізничного пасажирського транспорту (на 27,2%), на третьому — гаряча вода, опалення (на 13,7%).

Максимально подешевшали із грудня 2018 року по липень 2019 року яйця (на 42,1%), природний газ (на 19,7%) та паливно-мастильні матеріали (на 5,0%).

Як повідомлялось, за даними Держстату, у липні 2018 року споживчі ціни зменшилися на 0,7% порівняно з попереднім місяцем, з початку року вони зросли на 3,6%. Базова інфляція у липні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила - 0,1%, з початку року – 3,4%.