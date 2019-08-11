Bloomberg опублікував ТОП-25 найбагатших родин світу

Видання Bloomberg опублікувало щорічний рейтинг 25 найбагатших родин світу.

Про це з посиланням на видання повідомляє Громадське.

На першій сходинці, як і рік тому, опинилася родина Волтонів — власники 50% акцій мережі супермаркетів Walmart. Їхні статки зросли на $39 млрд за рік й сягнули $190,5 млрд. Так, протягом останніх 12 місяців доходи Волтонів зростали на $70 тис. за хвилину, на $4 млн на годину і на $100 млн на день.

Друге місце у рейтингу посіли спадкоємці засновника кондитерської компанії Mars Френка Марса. За за рік вони заробили $37 млрд збільшивши обсяг своїх заощаджень до $126,5 млрд.

На третій сходинці рейтингу - сини засновника Koch Industries Фреда Коха, творця нового методу виробництва бензину. Він заснував бізнес у сфері хімічної та нафтової промисловості у 1940 році, а на сьогодні сини розширили його у 2600 разів у порівнянні з початковими показниками. Протягом останнього року статки братів Чарльза і Девіда Кохів збільшилося на $25 млрд і склали $125 млрд. Сучасна Koch Industries займається дуже широким спектром напрямів діяльності: від виробництва полімерів до екологічних програм і скотарства.

Четверту позицію у рейтингу посіли представники правлячої династії Саудівської Аравії Аль-Саудів. Статки цієї сім’ї оцінюють у $100 млрд.

П’ятою серед найбагатших родин стали власники парфумерного дому Chanel брати Ален і Жерар Вертхаймери, статки яких становить $57,6 ммлрд.