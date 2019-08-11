Торговельний оборот України та Росії за 5 років впав утричі - російські ЗМІ

Торговельний оборот України і Росії з 2014 року впав майже втричі і становив $6,9 мільярда за першу половину 2019 року.

Про це пише "Коммерсантъ".

"У складі топ-10 торговельних партнерів РФ за п'ятиріччя відбулася лише одна зміна: з десятки випала Україна, торговельний оборот з якою з 2014 року впав майже в три рази, з $18,5 млрд до $6,9 млрд за першу половину цього року", - зазначає ЗМІ.

Місце України зайняв Казахстан із $8,9 млрд обороту з Росією.

За даними "Комерсанта", за перше півріччя 2019 року зовнішньоторговельний оборот РФ становив $318 млрд - це на 3,3% менше, ніж було за першу половину 2017 року ($329 млрд).

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З 2014 року, в якому зовнішньоторговельний оборот Росії за підсумками першого півріччя становив $396,3 млрд, зовнішньоторговельний оборот РФ упав на 20%.