З 1 грудня набере чинності конвенція щодо протидії виведенню капіталів

З 1 грудня набере чинності конвенція щодо протидії виведенню капіталів

Укрінформ
В Україні з 1 грудня 2019 року набере чинності конвенція щодо імплементації заходів з протидії виведенню капіталів (MLI).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.

"Конвенція MLI набере чинності в Україні з 1 грудня 2019 року. Учора до Депозитарію OECD (ОЕСР — організація економічного співробітництва та розвитку — ред.) було офіційно передано документи про ратифікацію Конвенції MLI в Україні. Це значить, що Конвенція набере чинності в Україні з 1 грудня 2019 року, а Україна стане 31-ю країною, де Конвенція почне застосовуватись", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначають, що конвенція MLI – це важливий крок для протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування. Завдяки конвенції Україна зможе внести необхідні зміни до більшості договорів з іншими державами про подвійне оподаткування. Це дозволить зменшити переміщення українського капіталу до юрисдикцій з низьким рівнем оподаткування з метою мінімізації податкових зобов’язань, що, у свою чергу, сприятиме збільшенню доходів бюджету.

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Як повідомлялося, 23 липня 2018 року міністр фінансів Оксана Маркарова підписала багатосторонню конвенцію MLI, 28 лютого 2019 року Верховна Рада її ратифікувала.

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