Бізнес позитивно оцінює економічну ситуацію в Україні — Нацбанк

Українські підприємства позитивно оцінили поточний економічний стан в Україні.

Такі дані наводить Національний бак України, який опублікував щомісячний індекс ділової активності, повідомляє Громадське.

Так, індекс ділової активності у липні склав 52,4 (нейтральним вважається індекс на рівні 50, а все що вище — вважається позитивним).

«Результати опитування показали, що більшість респондентів очікували поліпшення економічного стану своїх підприємств порівняно з попереднім місяцем – індекс очікувань ділової активності загалом по економіці становив 52.4», — повідомили в НБУ.

Там зазначають, що позитивно економічну ситуацію в Україні оцінюють всі сектори економіки, окрім будівництва, які очікували на уповільнення розвитку свого сектору.

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Для розрахунку індексу Нацбанк провів опитування 106 підприємств різних галузей економіки.

Національний банк запровадив щомісячний індекс очікувань ділової активності, який розраховується на основі опитувань українських підприємств реального сектору економіки (ІОДА).

На відміну від традиційного квартального індексу ділових очікувань (ІДО), який фіксує показники очікуваного розвитку підприємств у наступні 12 місяців, ІОДА концентрується лише на оцінці бізнесом поточного стану економіки. Тож обидва опитування для розрахунку індексів будуть проводитися паралельно і не суперечитимуть одне одному. У щомісячних опитуваннях для ІОДА братимуть участь приватні компанії промисловості, будівництва, торгівлі та сфери послуг.