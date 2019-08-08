Компанія Ахметова отримала підозру від НАБУ через Роттердам+

"ДТЕК вважає, що жодної обґрунтованої причини для подібних слідчих дій немає, а підозри слідства безпідставні. Порядок, щодо якого мають претензії слідчі органи, визначив прозорі правила роботи на оптовому ринку електричної енергії, які раніше були відсутні, а рішення щодо правил роботи на якому приймалися державними органами суб’єктивно", - висловили думку у ДТЕК.

Компанія заявляє, що доцільність використання принципу імпортного паритету та відповідність методики ціноутворення на енергетичне вугілля в Україні практикам європейських держав була підтверджена численними міжнародними експертизами, результати яких мають бути враховані.

"Експерти підтверджують коректність застосування принципу імпортного паритету, прив’язку цін на енергетичне вугілля в Україні до європейських індексів, коректність включення витрат на логістику тощо. Дослідження показують відсутність надприбутків як у вугільному секторі, так і для української теплової генерації", - зазначили у ДТЕК.

Співробітники ДТЕК надали НАБУ необхідні документи та відповіли на запитання. Крім того, компанія заявляє, що вживатиме всіх законних заходів щодо захисту честі та гідності співробітників ДТЕК.

Як повідомлялося, у 2016 році Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг на чолі з Дмитром Вовком постановою № 289 "Про затвердження Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни електричної енергії" (формула "Роттердам+") затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію на ринок. Відповідно до цієї методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

За інформацією ЗМІ, через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", почали продавати електроенергію дорожче.

У березні 2017 року Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через так звану формулу "Роттердам+".

19 червня представник Президента України в Кабміні Андрій Герус заявив про "фактичну ліквідацію" Роттердам+.

До цього він додав, що заради формальної ліквідації цієї формули Президент Володимир Зеленський подав до ВР відповідний законопроєкт.

8 серпня 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП за оперативної підтримки СБУ повідомили ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+», про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд гривень збитків.