Українців щотижня інформуватимуть про підготовку до опалювального сезону

АТ "Укртрансгаз" публікуватиме щотижневі звіти про підготовку до осінньо-зимового сезону 2019-2020 років.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"До початку нового опалювального сезону залишилось ще 2,5 місяця. Оператор ГТС продовжує активно готуватись до стабільного проходження наступної зими. Відтепер щотижнево будемо інформувати про стан підготовки", - йдеться у повідомленні.

В Укртрансгазі нагадали, що проходження опалювального сезону може ускладнитися повною зупинкою Газпромом транзиту газу територією України з 1 січня 2020 року.

Як повідомлялося раніше, НАК "Нафтогаз України" планує закачати до сховищ не менше 20 млрд кубометрів газу для стабільного проходження зими у разі припинення транзиту після 1 січня.