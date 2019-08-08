З початку року гривня зміцнилася до долара на 9,1%

Гривня з початку року зміцнилась по відношенню до долара на 9,1%, і це найкращий результат серед усіх нацвалют світу.

Про це голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин написав у Facebook.

"З початку року гривня зміцнилася по відношенню до долара на 9,1%, і це найкращий результат серед усіх нацвалют світу. 1 серпня офіційний курс долара досяг рекордно низького за три роки значення - 25,02 грн. Серйозне зміцнення гривні пов'язують з низкою причин, одна з найважливіших - різке збільшення обсягу куплених нерезидентами ОВДП", - написав Данилишин.

Він зазначив, що з початку року портфель ОВДП зріс у 13 разів, а загальний обсяг інвестицій нерезидентів в ОВДП станом на кінець липня досяг 3,6 млрд доларів. Причому особливо високими темпами нерезиденти почали купувати ОВДП з літа.

"Як оцінювати таке підвищення курсу нацвалюти, чи є зміцнення гривні серйозним приводом для побоювань або ж навпаки позитивним сигналом для економіки? Однозначної відповіді немає. Зниження курсу долара веде до здешевлення імпортованих товарів. Відповідно маємо позитивний фактор для зниження інфляції, що вже проявилося в червневій дефляції. З огляду на, що зниження інфляції є пріоритетною метою Нацбанку, можна стверджувати, що зміцнення гривні - це позитивний сигнал для економіки. З урахуванням того, що значна частина технологічного обладнання і сировини в Україні імпортується, зміцнення гривні позитивно позначається і на промисловій інфляції, що з певним часовим лагом додатково позитивно відіб'ється на інфляції споживчій", - зауважив Данилишин.

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Він зазначив, що, крім цього, в червні-липні «Нафтогаз» накачував великі обсяги газу в підземні сховища, і при більш міцній гривні витрати на покупку газу були менші. Погашення та обслуговування зовнішнього боргу, номінованого в інвалютах, при зміцненні гривні обходиться дешевше. Наприклад, це допомогло непогано заощадити в травні, коли обсяг виплат за зовнішнім держборгом склав близько 1,7 млрд дол. Але є і зворотна сторона медалі. Дешевші в гривневому еквіваленті імпортні товари - це зниження податкових надходжень (імпортний ПДВ, акциз, мито). Крім того, зниження курсу долара - це погіршення становища експортерів, адже їх доходи, виражені в нацвалюті, знизилися. А це, в свою чергу, веде до зменшення податкових надходжень від діяльності експортерів.

"Виходить, що зміцнення гривні - це і позитивне, і в той же час негативне явище для економіки. У Нацбанку не турбуються з цього приводу, в його системі координат зміцнення нацвалюти - рух в потрібному напрямку. Але як бути Міністерству фінансів, для якого це не несе нічого хорошого в найважливішому для нього питанні - виконання прибуткової частини держбюджету? Справа в тому, що в бюджеті на поточний рік розрахунки зверстані, виходячи з курсу 29,4 гривень за долар. Серйозне зміцнення гривні істотно ускладнює виконання доходної частини бюджету", - підкреслив Данилишин.