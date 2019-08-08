До системи BankID приєдналися ще два банки

До системи BankID Національного банку за останній місяць приєдналися Monobank (Універсал Банк) та Перший український міжнародний банк (ПУМБ).

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"За останній місяць до системи BankID Національного банку приєдналося ще два банки! Відтепер клієнти проекту Monobank (Універсал Банк) та Першого Українського Міжнародного Банку (ПУМБ) також отримали дистанційний доступ до фінансових, адміністративних та комерційних послуг через просту та зручну систему віддаленої ідентифікації BankID НБУ", - йдеться у повідомленні.

Нацбанк нагадав, що зараз до цієї системи підключено вісім банків (ПУМБ, Monobank, Ощадбанк, Кредобанк, Радабанк, Мотор-Банк, Банк Восток, Ідея Банк).

"Крім того, у подальшому чекаємо на розширення кількості підключених банків – учасників системи, адже ще кілька банків доопрацьовують власні інформаційні системи та планують незабаром приєднатися до BankID НБУ", - зауважили в повідомленні.

Як повідомлялося, НБУ розпочав реалізацію проєкту BankID у 2015 році. Впровадження системи спрямоване на створення можливості здійснення банками України електронної дистанційної ідентифікації клієнтів і надання громадянам України віддаленого доступу до багатьох державних і адміністративних послуг. На даний час НБУ є власником системи і регулює відносини між її учасниками. Підключення до системи BankID для українських банків, державних установ і комерційних підприємств — безкоштовне.