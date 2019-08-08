Нацбанк з початку року придбав майже $3 мільярди

З початку року Національний банк придбав на валютному ринку 2,91 млрд доларів.

Про це голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин написав у Facebook.

"Всього за 1 січня - 2 серпня НБУ купив 2,91 млрд дол. Наведу помісячні обсяги покупки валюти Нацбанком в 2019 році: січень - 208 млн доларів, лютий - 327 млн доларів, березень - 257 млн доларів, квітень - 321,5 млн доларів, травень - 203,5 млн доларів, червень - 322 млн доларів, липень і перші два робочих дня серпня - 1 271 млн доларів", - повідомив Данилишин.

Він зазначив, що за 22 липня - 2 серпня, а саме у цей період курс гривні знаходився на найвищих рівнях по відношенню до долара, Нацбанк купив 771,4 млн доларів. За липень Нацбанк наростив міжнародні резерви майже на 6% (на 1,27 млрд доларів).

Як повідомляв Укрінформ, міжнародні резерви України станом на 1 серпня 2019 року становили 21,84 млрд доларів. Гривня з початку року зміцнилась по відношенню до долара на 9,1%, і це — найкращий результат серед усіх національних валют світу.