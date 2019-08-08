Дороги, аеропорти та морські порти: Зеленський обіцяє 20 мільярдів інвестицій

У найближчі п'ять років в інфраструктуру України буде інвестовано щонайменше 20 мільярдів доларів.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на українсько-турецькому бізнесфорумі у Стамбулі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За найближчі п'ять років країна зміниться кардинально, наша економіка зростатиме по 5-7% на рік, і я запрошую турецький бізнес зростати разом. За цей час ми проінвестуємо в нашу інфраструктуру щонайменше 20 мільярдів доларів, щоб упорядкувати 24 тисячі кілометрів наших доріг, збільшити кількість реально працюючих аеропортів до 15-ти, забезпечити розвиток 5 морських портів, щоб істотно збільшити їхню потужність, потроїти потужність нашого військово-промислового комплексу", - наголосив глава держави.

Він додав, що восени Верховна Рада має ухвалити закон про концесію, що дасть змогу державі безпечно співпрацювати з приватними компаніями.

Як повідомляв Укрінформ, 7-8 серпня Президент України перебуває у Туреччині з візитом. Напередодні він зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Глави держав обговорили широкий спектр двосторонніх відносин.

На сьогодні запланована також зустріч Зеленського зі Вселенським патріархом Варфоломієм, ознайомлення з виробництвом безпілотників.

Володимир Зеленський повернеться до України ввечері 8 серпня.