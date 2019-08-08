АЕС України минулої доби виробили 195 мільйонів кВт-год електроенергії

Атомними станціями України минулої доби, 7 серпня 2019 року, вироблено 195,15 млн кВт-год електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 7 серпня, станціями вироблено 195,15 млн кВт-г електроенергії», - йдеться в повідомленні.

8 серпня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків: на енергоблоці №2 Запорізької АЕС 149-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №5 Запорізької АЕС 67-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Рівненської АЕС 76-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 85-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 257-а доба середнього планового ремонту.

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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 870 МВт, РАЕС – 1 510 МВт, ЮУАЕС – 1 725 МВт, ХАЕС – 880 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.