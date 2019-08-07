Зубко: Є приклади, коли в будинку ОСББ зменшило витрати енергії в чотири рази

В Україні є багато прикладів, коли ОСББ після проведення термомодернізації будинку зменшило витрати енергії в чотири рази.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

«Не треба чекати, що для вас і за вас хтось щось зробить. Потрібно брати в свої руки управління. Чітко розраховувати свій бюджет, залучати кошти – і рухатись. Ми, як держава, готові фінансово підтримати - 50% відшкодувати за проведені заходи з модернізації (через Фонд енергоефективності). Це вже не «теплі кредити», коли йдеться тільки про відшкодування по будівельних матеріалах, це питання і проєктних робіт, й енергоаудиту, й будівельних матеріалів, і, найголовніше – монтажу і проведення термомодернізації», - зазначив він.

Зубко переконаний, що в Україні люди вже готові брати на себе відповідальність. «Ви знаєте, люди вже готові. У нас є вже 33 тисячі будинків, об’єднані в ОСББ, маємо перші заявки від ОСББ на термомодернізацію. У нас же дуже багато прикладів, коли ОСББ зменшило витрати енергії навіть не на 60%, а в чотири рази. Люди вже зрозуміли, що потрібно брати в свої руки ці речі, управляти і бути відповідальними», - наголосив віцепрем’єр.