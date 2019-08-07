Про приємні й не дуже нововведення, які чекають на автомобілістів

За два тижні “євробляхерів” штрафуватимуть. А власників електрокарів з нового року зобов’яжуть замінити номери авто на “зелені”

З 22 серпня власників автомобілів із так званими “єврономерами” почнуть штрафувати. Нагадаємо, згідно з ухваленим у листопаді минулого року законодавством, штрафні санкції за використання авто з іноземною реєстрацією мали застосовувати ще з 24 травня. Але Верховна Рада відтермінувала на 90 днів введення в дію цих норм. Термін цей сплив доволі швидко, а порозуміння між владою й активістами так званого “руху євробляхерів”, схоже, досі немає. Сторони залишилися на колишніх позиціях, незважаючи на неодноразові заяви президента Володимира Зеленського про необхідність унормувати врешті питання. Парламент 8 скликання до пропозиції нового президента відтермінувати штрафи іще бодай на три місяці не прислухався, нова ж Верховна рада зробити цього не встигне, бо перше її засідання відбудеться лише 3 вересня.

Відсидітися, сподіватися на везіння чи “доброго дядька”... Чи є шанси уникнути штрафів?

Єдине, на що можуть розраховувати “євробляхери”, аби гарантовано уникнути штрафів, або “перечекати”, не користуючись “проблемними” авто до можливого рішення ВР, або, про що не раз заявляли лідери активістів, – знову виходити на вулиці із протестом. Щоправда, судячи із коментарів у соцмерехаж, суспільство дедалі менше підтримує “євробляхерів”, яким дали досить часу для оформлення авто.

Ще одним із варіантів розвитку подій може бути отримання митниками і правоохоронцями негласних наказів тимчасово, доки парламент не розгляне питання, “заплющувати очі” на порушення. Але це вже можна розцінювати як нехтування законом з боку самих правоохоронців. Адже вони зобов’язані виявляти і штрафувати порушників.

Зокрема, за законом, вони матимуть право стягнути з автовласників на користь держави до 170 тисяч гривень. Приміром, при перевищенні терміну доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення на 20-30 діб порушників штрафуватимуть на 85 тисяч гривень. Якщо ж строк перевищено більш ніж на місяць – на 170 тисяч. Такі ж санкції і при перевищенні термінів тимчасового ввезення транспортних засобів. Крім цього, передбачено відповідальність за передачу такого транспортного засобу у володіння або розпорядження іншій особі чи його використання у комерційних цілях (від 34 тисяч гривень). Від 8500 до 17 тисяч штрафу порушникам може виписати й поліція: у поліцейських з’явиться ще одна законна підстава зупиняти авто: вони зможуть перевіряти будь-який транспортний засіб з іноземною реєстрацією “з метою виявлення факту його передачі у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщали в митний режим транзиту”. Якщо ж автовласник “не виправиться” або упродовж відведеного законом терміну не сплатить штраф, його машину взагалі можуть конфіскувати. Щоправда – лише за рішенням суду.

“Євробляхери”, як і раніше, – проти

Олександр Чернявський

Активісти “руху євробляхерів” вимагають негайно внести зміни до законодавства про автомобільний транспорт. Як наголошує співзасновник ГО “АвтоЄвроСила” Олександр Чернявський, влада має усвідомити: “євробляхери” не хочуть порушувати закон, але змушені робити це через скрутне матеріальне становище. “Багато людей, які володіють нерозмитненим автомобілем, просто не встигли накопичити грошей на оплату всіх мит і митних зборів”, – переконує активіст. І нагадує, що в багатьох випадках ідеться про 2-3 тисячі євро та навіть більше. Якщо ці суми не зменшити, “людям доведеться спалити свої автомобілі, і багато хто на це готовий”, каже Чернявський.

Аби запобігти цьому, у спільноті власників "євроблях" хочуть домогтися суттєвого здешевлення вартості розмитнення авто – зокрема, через вилучення із формули розрахунку акцизу коефіцієнту віку автомашини. В ідеалі – виконання вимоги, яку ще минулої осені висували учасники акцій протесту “євробляхерів” у столичному середмісті – щоб вартість розмитнення будь-якого авто не перевищувала 500 євро.

У тих же, хто вважає недоречними будь-які подальші поступки “євробляхерам”, свої аргументи. Вони переконані: продовження відведеного для реєстрації “євроблях” терміну не допоможе. Бо хто заважав власникам таких авто “легалізувати” їх у червні-липні, після перенесення терміну настання адмінвідповідальності, чи у березні-травні, коли розмитнили лише кілька сотень авто, або ж у листопаді-грудні минулого року, коли діяв пільговий режим сплати акцизу (50% платежу)? Але охочих скористатися такою можливістю було небагато. Тож генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олег Назаренко впевнений: усі “законослухняні” власники авто з іноземною реєстрацією, які хотіли узаконити свій транспорт, це зробили. Ще частина – готові дотримуватися закону і розв’язати проблему у інший спосіб.

Олег Назаренко

“Є група людей, які й не збиралися розмитнювати авто. Оскільки брали їх для господарських потреб – приміром, аби вони поїздили як таксі. Вартість цих авто можна “відбити” буквально за 3-4 місяці. Далі – їх продаватимуть на запчастини”, – розповів Назаренко. Щоправда, така доля, вочевидь, чекає лише на кілька тисяч авто. Усього ж в Україні, за різними оцінками, залишається від 250 до 800 тисяч нерозмитнених “євроблях”.

“Електроводій” “електроводія” бачитиме здаля

З 1 січня 2020-ого електрокари на наших дорогах можна буде розпізнати не лише за моделлю, а й за спеціальними номерними знаками із зеленим шрифтом. Це передбачено законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів", який цими днями підписав президент.

Невеличкий за обсягом документ (4 сторінки) сприятиме доступності дорожньої інфраструктури для власників автомобілів із електричними двигунами. Для таких авто обладнають спеціальні (до того ж, оснащені електрозарядками) паркувальні місця. Їх позначатимуть спецзнаками і розміткою. А самі електрокари отримають нові номери – із зеленими цифрами та літерами.

З-поміж іншого, документом заборонено паркування, зупинку чи стоянку “звичайного” транспорту на місцях, призначених лише для авто, оснащених електродвигунами. За порушення – штраф від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (за теперішніми “розцінками” – від 340 до 510 гривень).

Конкретний дизайн спеціальних номерних знаків із зеленим шрифтом та порядок їх видачі мають затвердити на виконання закону МВС, МЕРТ, Мінрегіон та інші “зацікавлені” відомства. Також у Правилах дорожнього руху і звісно ж, безпосередньо на автошляхах країни з’являться нові дорожні знаки: “Для електромобілів”, “Крім електромобілів”, “Станція зарядки електромобілів”.

“Передбачені новим законом особливості паркування автотранспорту з електродвигунами вже випробували у Львові, – розповідає один з піонерів “електромобільного руху” в Україні, голова Клубу “ЕлектроАвтоСам” Вадим Медведєв. – Там доволі активний осередок електромобілістів, котрі тісно співпрацюють з місцевою владою, яка запровадила регіональні знаки для паркування електричних авто. І такий підхід себе виправдовує”.

Загалом же ухвалення нового законодавства Медведєв вважає знаковим для “електромобілізації” України кроком – поряд із тимчасовим (з 1 січня 2016-го до 1 січня 2020 року) скасуванням ввізного мита на такі авто, а також зі скасуванням ПДВ й акцизу при імпорті електромобілів (із 1 січня 2018-го, з пролонгацією на нинішній рік).

“Наступним етапом, як на мене, має стати наведення ладу у сфері “легкого електротранспорту” (моноколеса, гіроскутери, гіроборди, електровелосипеди тощо). Адже наразі ці механізми перебувають поза законодавчим полем. Тож питання вимагає негайного вирішення. Адже іноді йдеться про життя і здоров’я власників таких транспортних засобів та інших учасників дорожнього руху”, – наголошує Вадим Медведєв.

Вадим Медведєв

І дещо про перспективи “електромобілізації” України

Загалом же ситуація з електротранспортом на вітчизняних дорогах стрімко змінюється. Приміром, у 2016 році кількість електромобілів, імпортованих в Україну, у чотири рази перевищила показники 2015-го. Відтоді щороку маємо фактично дворазове зростання. Скажімо, 2018-го українці стали власниками приблизно 5300 тисяч електромобілів. Цього року попит на авто з електричними двигунами знову зріс: у першому півріччі імпортували їх більше 3 тисяч. Щоправда, за статистикою, лише 5% – нові, решта – вживані.

Найпопулярнішим в Україні електромобілем залишається NISSAN Leaf (ціна від $7500 за вживане авто 2010 року випуску до понад $40000 – за “новинку” 2018-19 років). Щомісяця на наших дорогах з’являється по 150-200 “свіжих” авто цієї марки. Також, за даними автодилерів, попитом користуються TESLA Model S (вартість від $50000 до $134000), BMW i3 (від $15 000 – за авто 2013-15 років випуску, до понад $40000 – за нове); FIAT 500е (від $11000 за вживаний автомобіль) і RENAULT Zoe (від 10000 до 33000, залежно від року випуску і пробігу).

Розвивається й “електромобільна” інфраструктура. Зарядки для такого транспорту вже є на усіх дорогах державного, міжрегіонального й регіонального значення, а також на багатьох місцевих автошляхах. Щоправда, можливості все ще обмежені – більшість установок розраховані на одночасне зарядження лише двох електромобілів. Хоча в Києві вже є й “зарядки” для 6-8 автівок.

У планах – обов’язкове обладнання такими зарядками не лише АЗС, а й усіх машиномісць на автомобільних парковках в Україні. За словами заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лева Парцхаладзе, завдання виконуватимуть поетапно: “З 1 липня цього року набрали чинності зміни до державних будівельних норм щодо автостоянок і гаражів, якими запроваджено обов’язкове влаштування 5% машиномісць на нових або реконструйованих паркувальних майданчиках з можливістю заряджання. Цю норму поступово збільшуватимуть. Прагнемо, щоб до 2030 року всі машиномісця на українських парковках були з електрозарядками”, – написав Парцхаладзе у Фейсбук. Також відомство, за його словами, планує встановити зарядні пристрої для електромобілів в усіх громадських місцях, зокрема біля великих ТРЦ та житлових будинків.

“Зарядок не те, щоб не вистачало... Просто настав час, коли хочеться не тільки мати змогу заправити авто, а зробити це в будь-який момент і якомога зручніше. Не лише, щоб зарядки “були”, а щоб були там, де я, приміром, дивлюся кіно чи купую продукти”, – ділиться мріями голова Клубу “ЕлектроАвтоСам” Вадим Медведєв.

Владислав Обух, Київ