Україна та МВФ ведуть переговори щодо податкової амністії

Україна та Міжнародний валютний фонд ведуть переговори щодо податкової амністії.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава Державної податкової служби Сергій Верланов.

"Стосовно податкової амністії капіталу ведуться переговори з МВФ, передусім щодо ставки. В Україні не унікальна ситуація - і ПАР, і Латвія й інші країни її проходили. Наразі дискутуємо про знижені ставки: 9% як базова і 5% – знижена. Скільки надходжень для бюджету дасть податкова амністія можна буде говорити лише після того, як буде зрозуміла конструкція такої податкової амністії. Без сумніву, це залежить від того, яка буде ставка оподаткування, хто може бути декларантом, з чого буде сплачуватись податок тощо", - сказав Верланов.

Він зазначив, що податкову амністію називають "добровільним розкриттям інформації платником податків". І це — не єдине питання, що обговорюється із МВФ.

"У нас була технічна місія МВФ, яку запросили по трьох пунктам – податок на виведений капітал, податкова амністія та BEPs (міжнародна ініціатива про протидію розмиванню оподатковуваної бази та виводу прибутку з-під оподатковування). По BEPS у нас розроблений дуже хороший законопроєкт, кожна його частина обговорювалась з окремим відповідним департаментом Організації економічного розвитку і співробітництва. МВФ із законопроєктом по BEPS теж ознайомився. Очікуємо, що восени цей законопроєкт буде поданий на розгляд до Верховної Ради", - зауважив Верланов.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський пообіцяв проведення податкової амністії на пільгових умовах. Однак він не уточнив, у чому саме полягатиме така амністія, і якими будуть її умови.

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У 2015 році вже була спроба провести в Україні податкову амністію у формі податкового компромісу з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість. Передбачалося, що держава вибачає підприємцям несплачені до 1 квітня 2014 року податки, якщо вони погасять 5% від суми, з якої не були сплачені зазначені податки. На думку експертів, “податкова амністія” у 2015 році закінчилася повним провалом.