Україна підписала Конвенцію ООН про врегулювання спорів за результатами медіації

Міністр юстиції Павло Петренко в Сінгапурі підписав Конвенцію Організації Об’єднаних Націй щодо медіації.

Про це він повідомив у Facebook.

“Друзі, щойно в Сінгапурі підписав Конвенцію ООН щодо медіації”, - ідеться в повідомленні.

За його словами, Україна стала однією з 46 країн-підписантів цього важливого міжнародного договору.

Петренко повідомив, що реалізація підписаного договору сприятиме посиленню ролі медіації як альтернативи арбітражу для вирішення міжнародних комерційних спорів та загалом матиме позитивний вплив на розвиток міжнародної торгівлі.

“Наразі передумови запровадження інституту медіації під час судового розгляду визначені в процесуальному законодавстві України, а в липні цього року в Парламент внесено законопроєкт “Про діяльність в сфері медіації”, розроблений на основі кращих європейських і світових практик”, - зауважив міністр юстиції.

Також він повідомив, що зустрівся з міністром юстиції та внутрішніх справ Сінгапуру Касівісванатаном Шанмугамом. “Приємно, що українсько-сінгапурські відносини зміцнюються”, - додав Петренко.

Фото: Павло Петренко, Фейсбук