Кабмін хочуть змусити через суд розробити земельний законопроєкт

Окружний адміністративний суд міста Києва просять зобов’язати Кабінет міністрів України розробити проєкт закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та подати його на розгляд парламенту.

Про це інформує пресслужба суду.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов про визнання протиправною бездіяльність Кабінету міністрів України щодо не розроблення та не внесення на розгляд Верховної Ради України проєкту закону України про обіг земель сільськогосподарського призначення”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, на думку позивача, така бездіяльність КМУ порушує положення Конституції України, закону України №2666-VIII та закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини".

У суді повідомляють, що серед вимог позивача — зобов’язати профільні міністерства та Кабмін розробити проєкт закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та подати його на розгляд парламенту.

Наразі досліджуються матеріали позову та вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.