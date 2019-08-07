НБУ відкликав у фінкомпанії "Артем" ліцензію на здійснення валютних операцій

Національний банк відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у ТОВ “ФК “Артем” через непрозору структуру власності.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національним банком 6 серпня прийнято рішення про відкликання (анулювання) у ТОВ “ФК “Артем” генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 8 грудня 2017 року № 211 (діяльність з обміну валют). Відповідне рішення прийняте у зв’язку з визнанням структури власності ТОВ “ФК “Артем” непрозорою", - йдеться в повідомленні.

Крім того, компанія “Артем” перевищила протягом останніх шести місяців граничну кількість суттєвих порушень вимог валютного законодавства та вимог до організації захисту приміщень небанківських фінансових установ, передбачену підпунктом 141 пункту 78 розділу IX Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв’язку ліцензій на здійснення валютних операцій.