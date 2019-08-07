За змову на торгах АМКУ оштрафував дві компанії

Адміністративна колегія АМКУ оштрафувала ТОВ "Доненергоекспорт" на 4,2 млн грн та ТОВ "Тріалтрейд" - на 340 тис. грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це повідомив у Facebook голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв.

"Сьогодні, 7 серпня 2019 р., адміністративна колегія АМКУ наклала на відповідачів штрафи за порушення законодавства про захист економічної конкуренції: на ТОВ «Доненергоекспорт» у розмірі 4,2 млн грн, на ТОВ «Тріалтрейд» – 340 тис. грн", - зауважив Терентьєв.

Він пояснив, що 12 січня 2017 року ДП «Красноармійськвугілля» за допомогою системи Prozorro було проведено процедуру електронних торгів на закупівлю профілів незамкнутих, шпунтових паль та конструктивних елементів залізничних і трамвайних колій, зі сталі, гарячого обробляння. Свої тендерні пропозиції надали дві компанії – «Доненергоекспорт» та «Тріалтрейд».

Системою електронних закупівель найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «Доненергоекспорт» – 20,9 млн грн з ПДВ. Однак, розслідування АМКУ встановлено факти, які свідчать про змову названих компаній на торгах.

Зокрема, два «конкуренти»: використовували спільну ІР-адресу, надавали одне одному фінансову допомогу, в тому числі безвідсоткові позики, спільно використовували засоби зв’язку та подали тендерні документи, які мали спільні особливості електронних файлів.

Таким чином, уся сукупність встановлених фактів свідчить про узгоджену поведінку компаній "Доненергоекспорт" та "Тріалтрейд", що призвело до спотворення результатів торгів, проведених держпідприємством «Красноармійськвугілля». А це є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.

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Як повідомлялось, компанії "Доненергоекспорт" та "Тріалтрейд" є фігурантами справ НАБУ, зокрема й через тендери державного підприємства «Селідіввугілля». ЗМІ, які спеціалізуються на розслідуваннях, пов’язують Доненергоекспорт та Тріалтрейд із бізнесменом Віталієм Кропачовим.