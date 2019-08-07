АМКУ дозволив австрійській компанії придбати Запорізький абразивний комбінат

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив австрійській компанії «Steuermann» Investitions-und Handelsgesellschaft mbH» придбати контрольний пакет акцій ПрАТ “Запорізький абразивний комбінат”.

Про це повідомили в АМКУ.

“Надано дозвіл компанії «Steuermann» Investitions-und Handelsgesellschaft mbH» (м. Відень, Австрія) на набуття у власність акцій приватного акціонерного товариства «Запорізький абразивний комбінат» (м. Запоріжжя, Україна), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства”, - йдеться у повідомленні.

На сайті ПрАТ "Запорізький абразивний комбінат" зазначається, що це підприємство — єдиний виробник шліфувальних матеріалів в Україні та один з найбільших виробників абразивів у Східній Європі.