У І півріччі експорт зернових збільшився на 40% – експерт

Україна за І півріччя 2019 року відвантажила на експорт зерна, зернобобових та борошна на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року

Про це заявив заступник директора Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” (ІАЕ) Микола Пугачов, повідомляє пресслужба ІАЕ.

“За січень-червень 2019 року експорт вітчизняних зернових становив 26,2 млн тонн, принісши виручку на суму понад 4,5 млрд дол. Це на 40% більше, ніж за відповідний період минулого року”, - повідомив Пугачов.

Зокрема, у I півріччі 2019 року за кордон було продано 5,1 млн тонн пшениці (на 1,1 млрд доларів), 20,6 млн тонн кукурудзи (на 3,4 млрд доларів), 0,4 млн тонн ячменю (на 0,1 млн доларів).

Найбільшим споживачем українського зерна вже кілька років поспіль залишається Єгипет, частка якого у загальноукраїнському експорті цієї продукції у січні-червні 2019 року становила 15% вартісних обсягів поставок, зазначив Пугачов. Помітні частки в українському експорті зернових припадали на Китай (11%), Нідерланди (8,5%), Туреччину (8,4%), Іспанію (8,1%), Італію (4,2%), Ізраїль (3,8%), Німеччину (3,5%) та Туніс (3,4%). Ці країни сумарно акумулюють майже дві третини вартості експорту вітчизняного збіжжя.