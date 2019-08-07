АЕС України минулої доби виробили 196 мільйонів кВт-год електроенергії

Атомними станціями України минулої доби, 6 серпня 2019 року, вироблено 196,33 млн кВт-год електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 6 серпня, станціями вироблено 196,33 млн кВт-г електроенергії», - йдеться в повідомленні.

7 серпня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків: на енергоблоці №2 Запорізької АЕС 148-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №5 Запорізької АЕС 66-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Рівненської АЕС 75-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 84-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 256-а доба середнього планового ремонту.

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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 880 МВт, РАЕС – 1 530 МВт, ЮУАЕС – 1 725 МВт, ХАЕС – 985 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.