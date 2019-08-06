Медична мережа “Добробут” купила клініку “Борис”

Медична мережа «Добробут» купила 100% клініки «Борис», вартість угоди не розголошують.

Про це йшлося на прес-конференції, присвяченій злиттю приватних клінік, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами генерального директора медичної мережі «Добробут» Олега Калашнікова, придбання клініки «Борис» є однією із складових довгострокової стратегії розвитку медичної мережі «Добробут».

“Об’єднання з «Борисом» дозволить розширити та поглибити нашу експертність у наданні високоспеціалізованої допомоги, а також створити найбільшу приватну мережу невідкладної допомоги, яка повністю покриє потреби пацієнтів. Сторони домовились про нерозголошення фінансових умов угоди. Основна ціль розвитку полягає у розбудові найбільшої приватної медичної мережі в Україні, яка надає пацієнтам повний комплекс медичних послуг найвищої якості», – прокоментував Калашніков.

За словами медичного директора «Добробуту» Тетяни Анікєєвої, після об’єднання клінік буде створено найпотужнішу приватну швидку допомогу.

“У нас спільно працює 20 карет, у нас високі стандарти надання послуг: мінімальний час доїзду завдяки широкій географії розташування підстанцій. Оснащення, яке дозволяє перевозити немовлят у спеціальних кювезах та транспортувати тяжкохворих на будь-які відстані як Україною, так і за кордон», - додала Тетяна Анікєєва.