Президент підписав закон про “зелений” тариф для домашніх електростанцій

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до Закону України “Про альтернативні джерела енергії”, які дозволяють домашнім сонячним електростанціям (СЕС) потужністю до 30 кВт продавати електроенергію за “зеленим” тарифом.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Зміни до Закону України “Про альтернативні джерела енергії” дозволяють застосовувати “зелений” тариф для електроенергії, яку виробляють приватні сонячні електростанції потужністю до 30 кВт, та скасовують обов’язково умову щодо розміщення таких установок виключно на дахах або фасадах будівель чи інших споруд.

Як повідомляв Укрінформ, закон “Про внесення змін до статті 9-1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" щодо врегулювання питання генерації електричної енергії приватними домогосподарствами” Верховна Рада України прийняла 11 липня 2019 року.