Мінфін залучив до бюджету 2,7 мільярда від продажу облігацій
Укрінформ
Міністерство фінансів України 6 серпня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) залучило до державного бюджету 2,7 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
«За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики до державного бюджету залучено 2 668 316 138,03 грн», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що було задоволено 65 заявок на придбання ОВДП із 95 виставлених.
Як повідомлялося, Міністерство фінансів України 30 липня 2019 року на аукціоні з розміщення ОВДП залучило до державного бюджету 17,2 млрд грн.