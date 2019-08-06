Мінфін залучив до бюджету 2,7 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів України 6 серпня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) залучило до державного бюджету 2,7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну. «За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики до державного бюджету залучено 2 668 316 138,03 грн», - йдеться у повідомленні. Зазначається, що було задоволено 65 заявок на придбання ОВДП із 95 виставлених. Читайте також: Україні на виплату боргів до кінця року треба майже 170 мільярдів - Мінфін Як повідомлялося, Міністерство фінансів України 30 липня 2019 року на аукціоні з розміщення ОВДП залучило до державного бюджету 17,2 млрд грн.