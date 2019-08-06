Україна може поскаржитись до Єврокомісії на Польщу через квоти для автоперевізників

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна може звернутися зі скаргою до Європейської комісії на дії Польщі, якщо не вирішиться ситуація із збільшенням квот на перевезення для українського автомобільного транспорту.

Про це Омелян заявив на брифінгу в Міністерстві інфраструктури, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я сподіваюся, що в ході запланованої зустрічі Президента України з Президентом Польщі на початку вересня це питання (щодо квот на перевезення для українського транспорту - ред.) буде порушено, і інтереси українських автоперевізників будуть захищені. Якщо це не подіє, ми готові звертатися до Єврокомісії, оскільки такими односторонніми діями польська сторона порушує Угоду про асоціацію України з Європейським Союзом", - сказав міністр.

Він зауважив, що польська сторона з цього року істотно знизила кількість двосторонніх дозволів для перевезень до Польщі або транзитом через Польщу українських вантажів. За його словами, торік було 260 тисяч договорів, а цього року лише 160 тисяч.

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"На жаль, неодноразові переговори не дали результату. Поляки однозначно заявляють, що вони захищають власний ринок", - додав Омелян.