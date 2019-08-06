Герус прогнозує зниження частки російського дизпалива у вересні до 10-15%

Частка російського дизпалива у вересні може скоротитися до 10-15%; в серпні вона знизиться до 25%.

Про це на брифінгу сказав представник Президента в уряді Андрій Герус, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У серпні ми досягаємо суттєвої диверсифікації. Якщо раніше поставки з Росії становили близько 45%, то ми очікуємо, що у серпні вони становитимуть не більше 25%, а у вересні зменшаться до 10-15%. Ми не проти поставок у розумних межах. Головне щоб це не створювало загрози для стабільності ринку. Якщо компанії захочуть, вони можуть відновлювати постачання, але сплативши мито у державний бюджет України", - сказав Герус.

Він зазначив, що із серпня працюватиме мито на рівні 3,75%, а з жовтня - 4%.

"Ставка була порахована виходячи з маржі, яка виникає при транспортуванні нафтопродуктів різними видами транспорту. Очевидно, що залізницею це дорожче, а трубопровідним транспортом - це дешевше. Ставка була порахована таким чином, щоб у всіх зберігалася приблизно однакова маржа. Вона може бути більшою або меншою залежно від дисконту, який постачальник отримав на заводі. На сьогодні всі імпортери у рівних умовах. Це означає, що з усіх напрямків є можливість постачати в Україну", - зауважив представник Президента в уряді.

Якщо на одному напрямку транспортування діють особливі умови, то, відповідно, обсяги з цього джерела збільшувалися, воно монополізовувало ринок, Україна ставала залежною від нього, пояснив Герус.

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На його думку, основна проблема, яка виникає при диверсифікації поставок, - це логістика всередині України.

"Основна проблема, яка обговорювалася, - це логістика. Нам потрібно все ефективно та швидко перевезти з портів, а також з півночі - Литви та Білорусі. Укрзалізниця готова, подає додаткові цистерни. Ми працюємо над тим, щоб у потрібних місцях була оперативна тяга. Створюється оперативний штаб, щоб усе працювало. Потрібно відпрацювати кілька днів, щоб усе автоматично перевозилося", - додав Герус.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 серпня в Україні запроваджено спеціальне мито на імпорт дизельного палива та скрапленого газу з Росії. Спеціальне мито на дизельне паливо, що поставляється трубопровідним транспортом, становить 3,75% з 1 серпня та 4% із 1 жовтня 2019 року. Спецмито на поставки скрапленого газу дорівнюватиме 1,75% з 1 серпня та 3,0% із 1 жовтня.

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №624 від 17 липня 2019 року про введення спеціального мита на скраплений газ з Росії, додавши до неї нові товарні коди. Нова постанова під №678 від 24 липня опублікована в Урядовому кур'єрі 31 липня 2019 року.