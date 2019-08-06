Поставки дизпального з РФ у серпні знизяться вдвічі - Герус

У серпні поставки дизельного пального з Росії знизяться з 200 тис. тонн до 100 тис. тонн на місяць, однак це буде компенсовано за рахунок поставок із Білорусі, країн ЄС та додаткового завантаження морського напрямку.

Про це на брифінгу сказав представник Президента в уряді Андрій Герус, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми бачимо, що ситуація починає виправлятися з серпня. З того, що ми розуміємо, поставки дизеля трубопровідним транспортом з 1 серпня зупинені. Ми чітко бачимо, що ті, хто ці поставки робив, зацікавлені продавати дизпальне в Україні. У липні вони поклали багато дизпального на склади, на нафтобази. Якщо звичайний перехідний залишок на кінець місяця - 15-20 тис. тонн, то на кінець липня було 60-65 тис. тонн. 40 тис. тонн додаткових є, їх закачували саме тому, що у липні не діяло спецмито", - сказав Герус.

На його думку, це свідчить про те, що компанії хочуть продавати пальне в Україні, але не хочуть сплачувати за це державне мито.

"Другий маршрут, який з'явився, - залізничним транспортом із міста Гомель. З труби перезавантажуються цистерни, це також на сьогодні не підпадає під спеціальне мито. Ці поставки також збільшилися, щоб не сплачувати мито", - додав Герус.

Загалом поставки російського ресурсу в серпні зменшаться вдвічі, стверджує представник Президента в уряді.

"Те, що стосувалося (поставок із використанням - ред.) трубопровідного транспорту, буде зменшено з 200 до 100 тис. тонн. Окрім того, ми маємо інформацію, що російський "Лукойл" хотів постачати в Україну 80 тис. тонн, але поки що не отримав дозвіл від російського міністерства, тож його поставки зупинилися з 1 серпня", - поінформував Герус.

Він підкреслив, що Росія є нестабільним джерелом поставок дизельного пального.

"Ми не хочемо бачити залежність від рішень - чи є дозвіл, чи немає. Це тримає ринок у напруженому стані. Ми хочемо стабільну ситуацію, і стабільність ситуації проявляється уже зараз. Якщо раніше поставки морем становили 10-20 тис. тонн на місяць, то у серпні це вже буде 60-90 тис. тонн. Маємо зростання у 3-4 рази. Мозирський НПЗ переносить свій ремонт із серпня-вересня на жовтень і збільшує поставки дизелю на 25% українським покупцям - до 250-260 тис. тонн на місяць. Також ми бачимо збільшення поставок з Литви, з країн ЄС. А також буде певне зростання виробництва на українських НПЗ", - відзначив Герус.

Він наголосив, що у серпні є величезний додатковий ресурс дизельного пального з Білорусі, з країн ЄС, з моря - "цей ресурс із запасом компенсує зниження поставок з Росії".

"У вересні з'являться додаткові поставки морем, поставки з Мозиря будуть на рівні серпня. Ми бачимо стабільні наступних три місяці, а в жовтні сезонний попит на дизель зменшується", - підсумував представник Президента в уряді.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 серпня в Україні запроваджено спеціальне мито на імпорт дизельного пального та скрапленого газу з Росії. Спеціальне мито на дизельне пальне, що поставляється трубопровідним транспортом, становить 3,75% з 1 серпня та 4% із 1 жовтня 2019 року. Спецмито на поставки скрапленого газу дорівнюватиме 1,75% з 1 серпня та 3,0% із 1 жовтня.

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №624 від 17 липня 2019 року про введення спеціального мита на скраплений газ з Росії, додавши до неї нові товарні коди. Нова постанова під №678 від 24 липня опублікована в номері Урядового кур'єра від 31 липня 2019 року.

Початкова редакція постанови №624 про введення спеціальних мит на трубопровідні дизпальне і скраплений газ передбачала санкції тільки щодо одного з десятка товарних кодів скрапленого газу — УКТЗЕД 2711 12 11 00 (пропан як паливо з чистотою не менше 99%). За цим кодом торік в Україну було імпортовано лише 1% від загального імпорту скрапленого газу (1,3 млн тонн).

У новій постанові (№678) вказані 8 товарних кодів, за якими у 2018 році в Україну надійшли всі 100% імпортного скрапленого газу. Це 2711 12 97 00 (пропан), 2711 13 97 00 (бутан), 2711 12 94 00 (пропан для хімічних процесів), 2711 12 19 00 (пропан для інших цілей), 2711 13 91 00 (бутан з чистотою від 90% до 95%), 2711 12 11 00 (пропан з чистотою не менше 99%), 2711 13 10 00 (бутан для специфічних процесів переробки) і 2901 10 00 10 (бутан, ізобутан).

Стосовно всіх кодів діятимуть однакові імпортні мита: з 1 серпня - 1,75%, з 1 жовтня - 3%.

У постанові уряду також зазначено, що у разі неможливості достовірно встановити країну походження товарів, щодо яких застосовується спеціальне мито, такі товари відпускаються у вільний обіг на митній території України за умови сплати спецмита за визначеними постановою ставками.