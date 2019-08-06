Авіакомпанія "Роза вітрів" виграла тендер на перевезення українських високопосадовців

Українська авіакомпанія "Роза вітрів" виграла тендер державного авіапідприємства "Україна" на виконання літерних рейсів до 31 грудня 2019 року.

Про це повідомляється на сайті ProZorro.

Згідно з опублікованою інформацією, тендер на послуги пасажирського повітряного транспорту для виконання літерних перевезень та резервування повітряних суден для виконання літерних перевезень було оголошено 22 липня.

Перемогу у тендері отримала "Роза вітрів", яка запропонувала надати необхідні послуги за 35,1 млн грн, якою і була очікувана вартість.

Договір з авіакомпанією було укладено 2 серпня.

Рейси виконуватимуться з аеропорту "Бориспіль" літаками Airbus 320 і Airbus 321.

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Згідно з українським законодавством, літерні рейси виконуються для перевезення повітряним транспортом вищих посадових осіб України, а також глав держав та урядів закордонних країн, які прибувають до України або перетинають її повітряний простір.

Державне авіаційне підприємство "Україна" було засноване у 1997 році з метою забезпечення та виконання повітряних перевезень спеціальними рейсами вищих посадових осіб і офіційних делегацій України та інших держав в Україні та за її межами. Підприємство перебуває в управлінні Державного управління справами.