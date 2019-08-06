В Україні сьогодні входить в обіг монета до 1000-річчя правління Ярослава Мудрого

Національний банк України із 6 серпня 2019 року вводить в обіг пам'ятну монету зі срібла присвячену 1000 років від початку правління київського князя Ярослава Мудрого.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Присвячена (пам'ятна монета – ред.) остаточному утвердженню на київському престолі (1019–1054) великого князя Ярослава Мудрого – державного діяча, за часів якого Київська Русь сягнула піку своєї могутності. Під рукою Ярослава Володимировича Київська держава укріпила та розширила свої кордони, зміцнила міжнародне становище, а культура Русі досягла найвищого розвитку", - йдеться в повідомленні.

Срібна монета "1000 років від початку правління київського князя Ярослава Мудрого" вводиться в обіг із 6 серпня номіналом 20 гривень та тиражем 2500 штук.

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Роздрібна ціна монети 2121 грн. На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України (ліворуч), під яким напис Україна; номінал – 20/гривень (праворуч); на тлі абрису бань Софійського собору зображено макет реконструкції собору ХІ ст., під яким стилізований сувій Руської правди, по обидва боки від сувою: позолочені вірчий знак князя Ярослава Мудрого (ліворуч) та печатка (праворуч); рік карбування монети 2019 (унизу ліворуч). На реверсі монети зображено стилізований фрагмент літописної мініатюри та написи: Ярослав Мудрий на престолі (угорі), 1019 (унизу).