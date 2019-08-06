АЕС України минулої доби виробили 197 мільйонів кВт-год електроенергії

Атомними станціями України минулої доби, 5 серпня 2019 року, вироблено 197,10 млн кВт-год електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 5 серпня, станціями вироблено 197,10 млн кВт-г електроенергії», - йдеться в повідомленні.

6 серпня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків: на енергоблоці №2 Запорізької АЕС 147-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №5 Запорізької АЕС 65-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Рівненської АЕС 74-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 83-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 255-а доба середнього планового ремонту.

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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 900 МВт, РАЕС – 1 540 МВт, ЮУАЕС – 1 725 МВт, ХАЕС – 985 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.