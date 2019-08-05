Доходи держбюджету за 7 місяців зросли на 13,7% - Мінфін

За січень - липень 2019 року доходи Державного бюджету України зросли на 13,7% р/р - до 584,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Доходи Державного бюджету за сім місяців 2019 року зросли на 13,7% р/р до 584,1 млрд грн. Виконання доходів становило 97,4% від розпису (порівняно із 95,7% від розпису в першому півріччі)", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві пояснили, що основними причинами нижчих за планові доходи залишились такі: різниця у фактичних макроекономічних показниках та закладених у бюджет, зокрема курсу гривні, запроваджені пільги з імпорту окремих товарів, а також обмеження урядом Російської Федерації експорту ряду товарів до України. Доходи загального фонду Державного бюджету зросли на 10,7% р/р до 516,4 млрд грн. Вони становили 96,0% від розпису (у першому півріччі рівень виконання складав 94,1% від розпису). Разом з тим, за сім місяців 2019 року касові видатки за загальним фондом Державного бюджету було профінансовано на суму 527,8 млрд грн, що становило 91,5% від розпису.

За оперативними даними Держказначейства, загальний фонд Державного бюджету у січні-липні 2019 року було виконано із дефіцитом у сумі 1,1 млрд грн.

За сім місяців 2019 року спеціальний фонд зведено з профіцитом у 8,7 млрд грн передусім завдяки понадплановим надходженням від пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. Дефіцит загального фонду Державного бюджету було профінансовано за рахунок запозичень, тоді як надходження від приватизації становили лише 0,4 млрд грн (що становить 2,1% від річного плану). У рамках управління ліквідністю було ухвалено рішення про заміщення надходжень від приватизації внутрішніми запозиченнями в першій половині року. Водночас для фінансування бюджету вкрай важливо забезпечити початок великої приватизації вже цього року. Державні запозичення за загальним фондом державного бюджету у січні-липні цього року становили близько 311,5 млрд грн. При цьому, платежі з погашення державного боргу в цей період становили 248,9 млрд гривень.

Всього від розміщення ОВДП на фінансування Державного бюджету залучено 255,3 млрд грн: номіновані в гривні ОВДП на суму164,1 млрд грн, номіновані в іноземній валюті у сумі 3,2 млрд дол. США та 0,2 млрд євро. Значне збільшення вкладень інвесторів в ОВДП передусім пов’язано із активною участю нерезидентів, що збільшили свій портфель ОВДП за сім місяців 2019 року у 13,6 разів з 6,3 млрд грн до 86,4 млрд грн, чому сприяли макроекономічна стабільність, виважена фіскальна та монетарна політики та приєднання України до мережі міжнародного центрального депозитарію цінних паперів Сlearstream.