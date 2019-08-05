На Дніпропетровщині встановили понад 1,5 тисячі сонячних електростанцій
Про це повідомили в управлінні паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Дніпропетровської ОДА.
«Проєкти з альтернативної енергетики нині у пріоритеті. Привабливою для інвестицій є енергія сонця. На Дніпропетровщині сонячні електростанції будують не тільки великі інвестори. Встановлює панелі й населення: на дахах власних будинків та на землі. Наразі у приватних домогосподарствах області працюють 1546 сонячних електростанцій загальною потужністю 39,7 МВт. Майже 700 з них встановили у 2019-му», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за пів року власники сонячних електроустановок виробили 15,9 млн кВт/год електроенергії.
Найбільше об’єктів розташовано на півдні Дніпропетровщини: він вважається «сонячним портом» області.
Власники сонячних електростанцій самостійно задовольняють потреби свого будинку в електроенергії, а надлишок реалізують у єдину мережу за «зеленим тарифом».