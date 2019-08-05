В Україні запровадили міжнародний номер банківського рахунку IBAN

В Україні з 5 серпня 2019 року запроваджується міжнародний номер банківського рахунку IBAN, що надасть можливість гармонізувати український платіжний простір з європейським.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

"З 5 серпня 2019 року нові рахунки клієнтам банки відкриватимуть відповідно до вимог стандарту IBAN. Водночас чинні номери рахунків банки змінюватимуть відповідно до вимог цього стандарту зі збереженням чинного номера аналітичного обліку", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку також інформують, що з 1 листопада 2019 року застосування IBAN стане обов’язковим для клієнтів усіх банків України під час здійснення переказів коштів як у національній, так і в іноземних валютах, зокрема під час транскордонних переказів.

Запровадження міжнародного стандарту надасть можливість гармонізувати український платіжний простір з європейським, а також сприятиме подальшій запланованій модернізації системи електронних платежів Національного банку. Загалом використання стандарту IBAN завдяки скороченню реквізитів має зробити зручнішим оформлення розрахункових документів.

Завдяки цьому клієнти банків зможуть: зручно та просто ідентифікувати платника та отримувача коштів, а також банк України, що їх обслуговує; уникнути помилок у реквізитах рахунків завдяки скороченню реквізитів в розрахункових документах та швидше здійснювати перекази та отримувати кошти.

Як відомо, для України IBAN складається із 29 літерно-цифрових символів: коду країни, контрольного розряду, коду банку та номера рахунку. У результаті запровадження IBAN за першими двома літерам одразу можливо розпізнати країну — учасника розрахунку (UA — Україна), а за допомогою контрольного розряду – забезпечити уніфіковану перевірку рахунку клієнта на його коректність.