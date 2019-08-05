У І півріччі портфель роздрібних кредитів Ощадбанку зріс на 1,3 мільярда

Портфель роздрібних кредитів Ощадбанку у першому півріччі 2019 року зріс на 1,3 млрд грн.

Про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні Укрінформу.

"У І півріччі 2019 року портфель роздрібних кредитів Ощадбанку зріс на 1,3 млрд грн, що на 24% більше порівняно з початком року. Загальний обсяг кредитного портфеля фізосіб перевищив 9 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

У банку зазначають, що найбільшу популярністю у клієнтів мають авто-, іпотечні, "теплі" кредити, а також кредитні картки.

«Розширення роздрібного кредитування – один із наших пріоритетів. У 2018 році Ощад успішно запустив нові кредитні продукти і напрями для фізичних осіб. Наприклад, практично з нуля банк стартував в автокредитуванні, вийшовши в поточному році на друге місце (серед українських банків - ред.), здобув лідерські позиції в іпотечному кредитуванні на вторинному ринку та розпочав іпотечне кредитування на первиному ринку», – зазначив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.