У ДФС повідомили про об'єми розстрочень ПДВ при ввезенні обладнання

Державна фіскальна служба на 1 серпня надала розстрочення ПДВ при ввезенні обладнання на загальну суму 12 млн євро та 1,4 млн дол. США.

Про це повідомляє пресслужба ДФС.

"Державною фіскальною службою України станом на 1 серпня 2019 року прийнято 193 рішення про надання платникам розстрочення податку на додану вартість під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України на загальну суму майже 12 млн євро та 1,4 млн дол. США", - йдеться в повідомленні.

З них за 64 заявками рішення прийнято митницями за погодженням із ДФС, оскільки сума податку, заявлена до розстрочення, становить понад 1 млн грн.

За 6 наданими рішеннями про розстрочення ПДВ суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності виконали зобов’язання у повному обсязі.

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Найбільшу суму розстрочки надано Київською митницею ДФС – 1,9 млн євро та 712,5 тис. дол. США, Харківською митницею ДФС – 2,6 млн євро, Хмельницькою митницею ДФС – 1,6 млн євро та 185,5 тис. дол. США, Рівненською митницею ДФС – майже 2 млн євро та Дніпропетровською митницею ДФС – майже 1,4 млн євро (у валюті контракту).

Здійснено 176 митних оформлень імпорту обладнання із застосуванням отриманих рішень з розстроченням сплати ПДВ на суму 370 млн грн.

Загалом станом на 1 серпня 2019 року платники подали до митниць ДФС 323 заяви про надання розстрочення зі сплати ПДВ. Митниці розглянули 321 заяву, з яких за 80 - відмовили через недотримання обов’язкових вимог, зокрема, через наявність податкового боргу у підприємств, відсутність інформації про предмет або суму контракту.