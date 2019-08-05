Укргазвидобування цьогоріч продало Нафтогазу понад 8 мільярдів кубів газу

АТ "Укргазвидобування" у січні - липні 2019 року продало НАК "Нафтогаз України" 8,02 млрд кубометрів газу.

Про це повідомляє пресслужба Укргазвидобування.

"За оперативними даними, обсяги товарного газу від власного видобутку Укргазвидобування за січень-липень 2019 року склали 8,02 млрд кубометрів природного газу", - йдеться у повідомленні.

Укргазвидобування також інформує, що за результатами перегляду нормативів розрахунку витрат і втрат газу у липні компанія зменшила виробничо-технологічні витрати газу на 50 млн кубометрів у порівнянні з показниками липня 2018 року.

"Впродовж липня 2019 року компанія передала на потреби населення 1,14 млрд кубометрів природного газу", - додали в УГВ.