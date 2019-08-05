Одеський припортовий завод поновив виробництво аміаку і карбаміду

Одеський припортовий завод поновив 4 серпня виробництво аміаку і карбаміду.

Про це повідомляє перший заступник генерального директора заводу Микола Щуріков.

"Після більш ніж річного простою Одеський припортовий завод (ОПЗ) почав запуск виробництва аміаку і карбаміду. І хоча попереду ще кілька днів нервування, можна сказати, що ми на фінішній прямій", - зазначив Щуріков.

За його словами, завод отримав природний газ за договором переробки давальницької сировини від компанії "Агро Газ Трейдинг".

Згідно з договором, уточнив Щуріков, "мінімальний період співпраці компаній складе 4 місяці з можливістю подальшої пролонгації за погодженням наглядовою радою ПАТ «Одеський припортовий завод".

Щомісяця підприємство буде отримувати близько 60 мільйонів кубометрів газу, підсумував перший заступник гендиректора заводу.

Як повідомляв Укрінформ, ОПЗ розпочав процедуру запуску агрегатів аміаку 1 серпня. Поки що товар не продається ні на експорт, ні на внутрішній ринок.

"Це, напевно, перший раз за останні три роки така хороша ситуація. Тому цю можливість не треба втрачати, але дати можливість заводу працювати, а не напрацьовувати борги і втрачати людей", прокоментував Щуріков укладення угоди з компанією "Агро Газ Трейдинг" на прес-конференції в Укрінформі 25 липня.