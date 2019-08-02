Гривня посіла перше місце у світі зі зростання щодо долара

Гривня посіла перше місце у світі зі зростання щодо долара

Укрінформ
Курс гривні від початку року зріс на 9,1% проти американського долара, відтак українська валюта зросла щодо долара найбільше від всіх валют світу.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на інфографіку Reuters.

Окрім гривні, суттєво зросли російський рубль (на 8,3%), єгипетський фунт (на 8%) та тайський бат (на 4,9%).

Найбільш просіли валюти Аргентини (на 15%), шведська крона (на 8,3%) та південнокорейський вон (на 6,9%).

Серед валют світу, які зростали найбільше, переважають валюти країн, що розвиваються, в той час як валюти розвинений країн переважно девальвували.

Читайте також: НБУ розширив перелік суб’єктів, які зможуть приймати платежі готівкою

Водночас, міністр фінансів України Оксана Маркарова розкритикувала Національний банк за те, що він не робить достатньо зусиль для стримування зміцнення курсу гривні.

В останні декілька місяців в Україні спостерігається суттєве зміцнення національної валюти. Це зміцнення є традиційним та сезонним, пов'язаним з активністю українських агроекспортерів.

Водночас цьогорічне зміцнення гривні підкріплюється ще й напливом валюти зі сторони іноземних інвесторів, які скуповують державні облігації України.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-