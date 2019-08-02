Гривня посіла перше місце у світі зі зростання щодо долара

Курс гривні від початку року зріс на 9,1% проти американського долара, відтак українська валюта зросла щодо долара найбільше від всіх валют світу.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на інфографіку Reuters.

Окрім гривні, суттєво зросли російський рубль (на 8,3%), єгипетський фунт (на 8%) та тайський бат (на 4,9%).

Найбільш просіли валюти Аргентини (на 15%), шведська крона (на 8,3%) та південнокорейський вон (на 6,9%).

Серед валют світу, які зростали найбільше, переважають валюти країн, що розвиваються, в той час як валюти розвинений країн переважно девальвували.

Водночас, міністр фінансів України Оксана Маркарова розкритикувала Національний банк за те, що він не робить достатньо зусиль для стримування зміцнення курсу гривні.

В останні декілька місяців в Україні спостерігається суттєве зміцнення національної валюти. Це зміцнення є традиційним та сезонним, пов'язаним з активністю українських агроекспортерів.

Водночас цьогорічне зміцнення гривні підкріплюється ще й напливом валюти зі сторони іноземних інвесторів, які скуповують державні облігації України.