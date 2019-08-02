Держгеонадра проведуть п'ятий раунд торгів з продажу ліцензій на 5 ділянок

Державна служба геології та надр виставила на п’ятий нафтогазовий електронний аукціон спеціальні дозволи на користування п’ятьма нафтогазоносними ділянками в Харківській, Полтавській та Луганській областях.

Про це йдеться у повідомленні Держгеонадр у Facebook.

"Державна служба геології та надр виставила на п’ятий нафтогазовий електронний аукціон в "ProZorro.Продажі" спеціальні дозволи на користування п’ятьма нафтогазоносними ділянками в Харківській, Полтавській та Луганській областях. Загальна площа родовищ становить майже 700 кв. км, термін дії спецдозволів - 20 років. П’ятий нафтогазовий електронний аукціон відбудеться 30 жовтня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Нафтогазову ділянку у Харківській області спробують продати за 254,58 млн грн. Початкова вартість інших чотирьох ділянок - від 1,5 до 7 млн грн.

Як повідомлялося, з 24 жовтня 2018 року набрав чинності тимчасовий порядок реалізації проекту із впровадженню електронних торгів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Відповідно до нього, продаж ліцензій здійснюється виключно через електронні торги.

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Експериментальний проект, метою якого є перевірка ефективності відкритих електронних аукціонів в сфері дозволів на користування надрами, триватиме до 1 грудня 2019 року. Державна служба геології та надр направила до Кабміну свої висновки щодо подальшого розвитку проекту продажу спецдозволів через електронні аукціони.