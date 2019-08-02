В Офісі Президента анонсували дешеве кредитування під 12-13% вже наступного року

Заступник керівника Офісу Президента Олексій Гончарук заявив, що Україна може мати дешеве кредитування під 12-13% у гривні вже наступного року.

Про це він сказав під час ділового сніданку з керівниками іноземних банків в Україні, який організував Форум міжнародних провідних фінансових установ (FLIFI), повідомляє пресслужба глави держави.

За його словами, це оптимістична оцінка, але реальна. Він також зауважив, що в планах – створення в українській банківській системі інструменту, який захищатиме інтереси кредиторів.

«Чому нам так важливо мати дешеве кредитування вже наступного року? Бо так фермер зможе просто піти в банк і отримати там кредит у гривні під 12-13%, йому буде значно легше працювати, розвиватися та бути конкурентоспроможним», – зазначив Гончарук і додав, що впроваджувати це можна за допомогою інструментів обмеження або стимулювання.

«Ми шукатимемо власну модель, яка надалі дозволить нам без обмежень це зробити», – резюмував заступник керівника Офісу Президента.

Як повідомлялося, зараз українські банки дають кредити підприємствам в середньому під 20% річних, населенню - під 33%.