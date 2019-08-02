Мінфіну та Нацбанку слід посилити координацію дій - Данилишин

Міністерство фінансів та Національний банк мають краще координувати свої дії.

Про це голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин написав у Facebook.

"Рада НБУ кілька разів в своїх рішеннях рекомендувала Кабміну і НБУ посилити координацію, мова йшла не тільки про операції на валютному ринку, а навіть про такі деталі як прогнозування макроекономічних показників. Втім, рівень координації історично залишається низьким, і цій проблемі вже більше п’яти років. НБУ має свої публічно задекларовані політики і процедури, дотримується режиму інфляційного таргетування та режиму гнучкого валютного курсу, а також раніше затвердженої стратегії валютних інтервенцій. З іншого боку, Мінфін у своїй роботі керується Бюджетним кодексом і власним графіком запозичень", - написав Данилишин.

Він зазначив, що значна концентрація запозичень у липні та на початку серпня призвела до того, що тільки з 31 липня 2019 року по 2 серпня 2019 року нерезиденти купили гривневих ОВДП майже на 14 млрд грн, і такий сплеск попиту на валютному ринку призвів до ослаблення долара.

"Мінфіну та НБУ необхідно посилити координацію по всьому спектру взаємодії, а конкретно в даному випадку Мінфіну варто оптимізувати графік запозичень, щоб не створювати передумови для коливань попиту на гривню на валютному ринку. НБУ ж, на мою думку, також потрібно оптимізувати існуючу стратегію інтервенцій з урахуванням тих цілей, які встановлені ЗУ "Про Національний банк України", - наголосив Данилишин.

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня міністр фінансів України Оксана Маркарова розкритикувала Національний банк за те, що він не докладає достатньо зусиль для стримування зміцнення курсу гривні.

Станом на 31 липня Нацбанк встановив офіційний курс гривні на рівні 25,08 гривні за долар; курс у банках становив у середньому 24,8/25,1 гривні за долар. За останні 2 місяці, від початку червня 2019 року, курс долара знизився на 2 гривні.