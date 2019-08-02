Нового гендиректора МАГАТЕ призначать у жовтні

Новий генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії буде призначений у жовтні, а вступ його на посаду відбудеться не пізніше 1 січня 2020 року.

Про це повідомляється на сторінці МАГАТЕ у "Тwitter.

"Призначення генерального директора очікується у жовтні 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що висування кандидатів на посаду гендиректора триватиме до 5 вересня.

"Очікується, що призначена особа вступить на посаду не пізніше 1 січня 2020 року", - додали в МАГАТЕ.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня стало відомо, що керівник Міжнародного агентства з атомної енергії Юкія Амано помер на 72-му році життя. Він перебував на посаді гендиректора МАГАТЕ з 2009 року, а доти представляв Японію в цій організації.

25 липня Рада керівників призначила постійного представника Румунії при міжнародних організаціях у Відні Корнела Феруце виконувачем обов’язків генерального директора, допоки новий керівник не вступить на посаду.