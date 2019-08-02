Фонд гарантування продає іпотечний пул Дельта банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає іпотечний пул АТ«Дельта Банк» балансовою вартістю понад 1,3 млрд грн; торги відбудуться 17 вересня.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фондом гарантування було сформовано найбільший іпотечний пул АТ «Дельта Банк», до якого входять права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, укладеними з фізичними особами, балансовою вартістю понад 1,3 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

Пул складається з 326 кредитів, з яких 308 - забезпечені іпотекою. 61% об’єктів іпотеки (по заборгованості) розташовані в Київській області, ще близько 21% - у Центральній Україні (Вінницька, Полтавська, Чернігівська, Кіровоградська, Черкаська області) та майже 18% - у Західній Україні (Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська області).

Середнє прострочення за всіма кредитами становить близько 6,2 року.

17 вересня 2019 року відбудуться відкриті торги з продажу пулу (за голландською моделлю аукціону). Стартова ціна лоту – 48,4 млн грн з максимальним пониженням до 50%. Крок аукціону – 1% від початкової ціни реалізації лоту.