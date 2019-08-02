В Україні зібрали майже 34 мільйони тонн зерна нового врожаю - Мінагро

Аграрії України станом на 2 серпня 2019 року зібрали майже 34 млн тонн зернових та зернобобових нового врожаю.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

“Станом на 2 серпня українські аграрії зібрали 33,8 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур з площі 8,9 млн га, або 89% до прогнозу”, - йдеться у повідомленні Мінагро.

Зокрема, зібрано: пшениці – 24,9 млн тонн з площі 6,1 млн га (90% до прогнозу) при врожайності 40,6 ц/га; ячменю – 8,0 млн тонн з площі 2,4 млн га (1% до прогнозу) при врожайності 33,5 ц/га; гороху – 590 тис. тонн з площі 258 тис. га (98% до прогнозу) при врожайності 22,8 ц/га; жита – 196 тис. тонн з 72 тис. га (62% прогнозованих площ) при врожайності 27,4 ц/га; вівса – 172 тис. тонн з площі 67 тис. га (37% до прогнозу) при врожайності 25,8 ц/га.

Також зібрано 3,0 млн тонн озимого ріпаку з площі 1,2 млн га (98% до прогнозу) при врожайності 24,5 ц/га.

Як повідомляв Укрінформ, на 31 липня 2019 року було зібрано майже 32 млн тонн зерна нового врожаю з 84% прогнозованих площ.

Україна у новому 2019/2020 маркетинговому році, який розпочався 1 липня, експортувала понад 3,7 млн тонн зерна.